Ondanks grote brand mogen studenten raketten blijven testen

WEZEP - Defensie neemt geen maatregelen tegen studenten van de TU Delft die vrijdag brand veroorzaakten op de Oldebroekse Heide. Door een mislukte rakettest op het Artillerie Schietkamp (ASK) werd 300 bij 500 meter heide door brand verwoest.

Twintig studenten deden oefeningen op het terrein. Bij het testen van een raketmotor kwam er hete brandstof op de hei, die meteen vlam vatte.

De interne ASK-brandweer besloot bij de bestrijding de hulp in te roepen van de civiele collega's van onder meer Elburg en Oldebroek.

'Dit is de eerste keer dat dit in een lange periode is gebeurd en hierdoor brand ontstaan is. We zullen de gebeurtenis uiteraard evalueren. Mocht blijken dat hier actiepunten uit voortkomen zullen wij dit met de studenten doorspreken', laat een defensiewoordvoerder weten. 'Over een paar maanden is het gebied weer groen en is er niets mee van te zien.'

Het komt vaker voor dat bij schietactiviteiten op het defensieterrein langs de A28 branden zijn. De woordvoerder: 'We hebben een uitstekend beroepsbrandweerkorps en heel goed materiaal om de branden te kunnen blussen.'

Volgens Defensie blijven de studenten van de TU Delft welkom op het defensieterrein.