Emotionele hereniging: gezin ziet elkaar na anderhalf jaar terug

NIJMEGEN - Het wachten op Schiphol duurt lang, heel lang. Maar valt in het niet bij de ruim anderhalf jaar die ze al wachten: Issa Al Badeen uit Syrië en zijn oudste zoon Johnny. Ze staan in de aankomsthal van Schiphol te wachten op moeder Lina, dochter Jolie en jongste zoon Joliean.

Tranen op gezichten

Eindelijk gaan de deuren open. Issa neemt een spurt en als eerste vliegt dochter Jolie hem in de armen. Johnny wordt besprongen door zijn jongste broertje. Moeder Lina belandt in een groepsknuffel. Overal tranen op stralende gezichten.

Te gevaarlijk

Issa heeft de uren geteld tot hij eindelijk zijn gezin kon herenigen. In september 2015 wil het hele gezin Al Badeen het oorlogsgeweld ontvluchten, maar als ze aan de Turkse kust de gammele bootjes zien, twijfelt Issa. 'Het was té gevaarlijk. Afschuwelijk, maar ik heb uiteindelijk besloten alleen met mijn oudste zoon Johnny te vluchten, omdat hij kan zwemmen.'

Wachten in tentenkamp Heumensoord

Vader en zoon belanden in het grote Nijmeegse tentenkamp Heumensoord, waar het lange wachten op de rest van het gezin begint. 'Ik mis mijn moeder, broertje en zusje heel erg', vertelt Johnny een jaar geleden. 'Ik weet dat ze elke dag huilen; dat maakt het heel moeilijk.'

Vandaag zijn er alleen maar tranen van geluk. Na het lange verblijf in Heumensoord hebben vader en zoon een huis toegewezen gekregen in het Groningse dorp Tolbert. De dorpsbewoners hebben zich over hen ontfermd. Verschillende dorpsbewoners hebben het huis versierd en staan met taart de nieuwkomers op te wachten. Minke Douma: 'We leven al een hele tijd met Issa en Johnny mee en wat is er dan mooier dan dit bijzondere moment met ze te delen?'

Onwennig

De drie nieuwe gezinsleden lopen wat onwennig door het huis. Jongste zoon Joliean duikt lachend op zijn nieuwe bed. Via haar oudste zoon, die al goed Nederlands spreekt, vertelt moeder Lina dat het zwaar was, de afgelopen anderhalf jaar. 'Er was een leegte in mij die nu weer gevuld is. Ik ben blij.'En dochter Jolie: 'ik heb heel veel gehuild, maar nu ben ik heel gelukkig.' En dan is het tijd voor taart.