'Buurt vast opgelucht'; geen vee meer in megakippenstal

GROESBEEK - Er komt geen vee terug op de plek waar een megakippenstal jarenlang overlast veroorzaakte in Groesbeek. Miljonair Kees Koolen wil op die locatie een melkverwerkend bedrijf starten. Het college van Berg en Dal ziet die plannen wel zitten.

Grootste kippenbedrijf in Nederland

Pluimveehouder Van Deurzen had van 2001 tot 2008 ruim 200.000 kippen op de locatie vlakbij discotheek De Linde in Groesbeek. Het was het grootste kippenbedrijf in Nederland en veroorzaakte veel commotie. Henny Brinkhof van de werkgroep milieubeheer Groesbeek: 'Stank is in het verleden een heel groot probleem geweest.' Brinkhof wijst naar de vakantiehuisjes achter de kippenboerderij waar het volgens hem vaak 'verschrikkelijk stonk.' De milieugroep stapte maar liefst drie keer naar de Raad van State.

Gedwongen verkoop

In 2008 vernietigde de Raad van State de milieuvergunning waarna de toenmalige gemeente Groesbeek besloot dat alle kippen moesten verdwijnen. Het bedrijf van Van Deurzen moest noodgedwongen worden verkocht en kwam in handen van miljonair Kees Koolen die in Wichmond in de Achterhoek bezig is met de opzet een grote koeienstal.

Niet op de zaken vooruit lopen

Het plan van Koolen is om in Groesbeek rauwe melk te verwerken tot melk voor consumptie. Er komen in Groesbeek geen melkkoeien, de melk wordt van elders aangevoerd. Woordvoerder Marcel Schiphorst van het bedrijf van Koolen DDG (Dutch Dairy Genetics BV) denkt dat de buurt 'opgelucht is dat er geen vee meer komt' op de plek van de voormalige mega kippenstal. 'Maar ik wil niet op de zaken vooruit lopen en wacht het eerst af', zo zegt Schiphorst.

Draagvlak

Het college van Berg en Dal staat positief tegenover de plannen. Maar zowel Koolen als de gemeente vinden het belangrijk dat er draagvlak is voor het melkverwerkend bedrijf. Daarom is er donderdagavond 13 april een informatiebijeenkomst. Die is op het gemeentehuis in Groesbeek en begint om 20.00 uur.

Zie ook: