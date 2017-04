Bibberende schooldirecteur gooit vliegtuigjes van het dak

EERBEEK - Kinderen van een paar basisscholen uit Brummen waren de afgelopen tijd druk bezig met het vouwen van papieren vliegtuigjes. En maandagmiddag maakten die hun eerste vlucht bij De Triangel in Eerbeek. De belangrijkste vraag: welk vliegtuig blijft het langst in de lucht?

Deze actie is onderdeel van een jeugdcongres. Na een presentatie over papier, barst de strijd met de vliegtuigen los. Al bibberend vanwege de hoogte staat Joris Luesink, directeur basisschool de Spr@nkel, op het dak van de Triangel om de zes vliegtuigen in de lucht te gooien. 'Ik kreeg van de leerlingen de opdracht om ze onder een hoek van 75 graden weg te gooien,' aldus Luesink.

Het vliegtuig van De Triangel vertrekt als eerste, maar de 75 graden-techniek blijkt niet te werken. Het papier maakt een noodlanding en is binnen ongeveer één seconde aan de grond. De vluchten hierna zijn een groter succes. Een knalgroen vliegtuig van basisschool De Enk blijft welgeteld 3,87 seconden in de lucht.

Deze tijd bezorgt de school uiteindelijk de overwinning. Merle is één van de winnaars en is verantwoordelijk voor de vormgeving: 'De felle kleuren vielen op en we vonden het mooi om kleuren door elkaar te mengen.' Een andere leerling van De Enk wint ook. Leerling Desto: 'Ik heb de achterkant dichtgeplakt. Hieraan vooraf keken ik en mijn klas op internet en daarna had de meester wat uitgeprint.'

De kampioen van de langste vliegtijd krijgt een trofee. Ook het mooiste vliegtuig krijgt een prijs en die gaat naar kinderen van De Triangel. Zij bouwden een vliegtuig met de uiterlijke kenmerken van een bij.

