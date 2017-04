Oud-vakbondsbestuurder Anton Westerlaken overleden

ZUILICHEM - Oud-vakbondsbestuurder Anton Westerlaken uit Zuilichem is overleden. Hij stierf vrijdag op 62-jarige leeftijd, meldt het Maasstadziekenhuis in Rotterdam. Hij was daar 4,5 jaar voorzitter van de raad van bestuur toen hij die functie wegens ziekte moest neerleggen.

Westerlaken bekleedde verschillende bestuurlijke functies, maar werd pas echt bekend als vakbondsbestuurder van het CNV waaraan hij leiding gaf in de jaren negentig van de vorige eeuw.

In Rotterdam was Westerlaken politieagent toen hij werd benoemd tot bestuurder van politiebond ACP waar hij op dat moment lid van was. In 1986 maakte hij de overstap naar het CNV-bestuur.

In 1992 kreeg hij de leiding over deze christelijke vakcentrale en voerde een reorganisatie door. Begin 1999 stapte Westerlaken over naar de gezondheidszorg en werd bestuursvoorzitter van 's Heeren Loo Zorggroep met tal van vestigingen in Gelderland. Daar vertrok hij in 2007.

Westerlaken woonde lange tijd in Culemborg.