Vijf jaar cel voor serie-overvaller

NIJMEGEN - De serie-overvaller (25) die in acht dagen tijd vijf overvallen pleegde is veroordeeld tot vijf jaar cel. Het Openbaar Ministerie had acht jaar cel geëist. De man die oorspronkelijk uit de regio Nijmegen komt sloeg toe bij een tankstation in Nijmegen en op de HEMA in Dieren.

Bij de overval op het Nijmeegse Shell-tankstation, begin augustus, bedreigde hij een medewerker met een mes. Dat deed hij ook bij de HEMA in Dieren. De man was eerder al veroordeeld tot vier jaar cel, vanwege twee overvallen in Nijmegen.