Nieuw thuis voor de politie in Oost Gelre

LICHTENVOORDE - De gemeente Oost Gelre heeft een nieuw politiesteunpunt. Voortaan kunnen inwoners in het pand van het gemeentehuis in Lichtenvoorde bij de politie aankloppen.

'Wij vinden het erg belangrijk dat de politie dicht bij ons staat', aldus loco-secretaris Rein Dijkstra van de gemeente Oost Gelre. 'De verbouw (van het nieuwe gemeentehuis, red.) was natuurlijk hét moment om te kijken of dat mogelijk was. Zoals je ziet hebben we een prachtige locatie gevonden.' De politie verhuist van de Schatbergstraat naar het hoekje van het gemeentehuis, waar ze tientallen jaren geleden ook zaten. Een terugkeer op het oude nest als het ware.



'De vorige locatie voelde ook goed', aldus teamchef Peter Cnossen van de politie. 'We zaten toen ook zo goed als in het centrum, maar we zitten nu nog dichter in het centrum. We zijn er heel erg blij mee.' Het steunpunt is geen volledig politiebureau: 'Door technische ontwikkelingen is het niet meer nodig om in elke plek een bureau te hebben', vertelt Cnossen. Uitvalsbasis van agenten binnen Oost Gelre is het politiebureau in Winterswijk.