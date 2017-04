NIJMEGEN - Op de A73 bij Wijchen is een aanhanger van een vrachtwagen door de middenberm geschoten. Daardoor is de geleiderail vernield.

In beide richtingen zijn rijstroken afgesloten, en is nog maar één rijstrook open. De file loopt op. Volgens de VerkeersInformatieDienst is de weg pas om 17.15 uur weer open.

De aanhanger schoot los van de vrachtwagen, hoe dat kon gebeuren is nog onbekend.