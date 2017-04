Drugswoning gesloten door burgemeester

HUISSEN - Burgemeester Schuurmans van Lingewaard heeft maandag een woning in Huissen laten sluiten. Op dit adres werden in februari een hennepkwekerij en wapens aangetroffen.

De woning aan de Julianastraat in Huissen gaat voor één maand dicht. 'Hennepkweek is levensgevaarlijk en strafbaar. Het is geen onschuldige hobby', zegt burgemeester Schuurmans. 'Een hennepkwekerij in huis kan brand, wateroverlast, kortsluiting of een ontploffing veroorzaken en is daarmee een groot gevaar voor mensen in de directe omgeving.'

'Hennepkweek met wortel en tak uitroeien'

Burgemeester Schuurmans roept mensen op om de politie te bellen als zij de komende maand onbevoegden in of om de woning zien of als zij vermoedens hebben van drugsgerelateerde praktijken elders in Lingewaard. 'Meldingen van verdachte situaties zijn van het grootste belang. De politie kan na een tip aan de slag met het opsporen van de criminelen die achter de kwekerijen zitten. Zo zorgen we er met elkaar voor dat we de illegale hennepkweek met wortel en tak uitroeien.'

Strenger beleid

Vorige week stelde de burgemeester een nieuwe beleidsregel vast waardoor zij woningen, erven en lokalen direct kan sluiten wanneer daar grotere hoeveelheden drugs worden gevonden. De periode van sluiting wordt verdubbeld als in hetzelfde pand binnen vijf jaar opnieuw drugs worden aangetroffen. Burgemeester Schuurmans hoopt op deze manier de productie van en de handel in drugs effectiever te bestrijden.

