Jeugdige pedojagers: 'Ze willen dat we stoppen'

ARNHEM - Het Openbaar Ministerie (OM) wil graag de beelden hebben die jeugdige Apeldoorners hebben gemaakt van vermeende pedofiele mannen. Die denken na chatcontact een ontmoeting te hebben met een jongen, maar in plaats daarvan worden ze gefilmd en gaan de filmmakers de confrontatie aan. 'Ze willen dat we stoppen', zegt een van de makers.

Beelden komen op YouTube onder de naam Betrapt.

'We kunnen de jongens niet verplichten de beelden af te staan', zegt een woordvoerster van het OM in Arnhem. Ze voegt eraan toe dat de makers het advies hebben gekregen te stoppen met hun activiteiten.

'Dit is onze plicht'

Die tip slaan de Apeldoorners in de wind. 'We hebben in een gesprek aangeboden samen te werken met de politie, maar dat aanbod is afgeslagen, zegt woordvoerder Mike van Betrapt.

De politie heeft hun inderdaad afgeraden verder te gaan, bevestigt Mike. 'Ze vinden dat wat we doen gevaarlijk voor ons is. Offer jezelf niet op, zeggen ze. Maar dat vind ik een beetje raar. Het is ons recht maar vooral onze plicht om hier (ontmoetingen tussen vermeende pedofielen en jongens, red.) iets tegen te doen.'

Hun bevindingen na het gesprek met de politie delen ze in een filmpje.

Mannen melden zich bij politie

De andere filmpjes waarin mannen worden aangesproken hebben overigens wel resultaat. Volgens het OM heeft een man hulpverlening aangeboden gekregen en gaan twee anderen nog in gesprek met de politie.

Het laatste filmpje waarbij een man 'wordt betrapt' op het YouTubekanaal van de Apeldoorners dateert van ruim een week geleden. Of de resterende filmpjes ook online komen, is nog onduidelijk. 'We hebben juridische hulp ingeschakeld', zegt Mike. 'In de tussentijd blijven we filmpjes maken.'

Een woordvoerder van een hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens keurt de werkwijze van de Apeldoornse filmers af. 'Op deze manier worden ze alleen maar banger en banger gemaakt', zei hij eerder tegen Omroep Gelderland.

Zie ook: