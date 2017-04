Bèèèèèh: lammetjes filmen met 360 graden camera

WARNSVELD - Schaapskuddes krijgen het steeds moeilijker. Maar via de site volgdeherder.nl wordt geprobeerd daar wat aan te doen.

Bij de schaapskudde van 't Niejboer in Warnsveld werd maandag een film opgenomen met een 360 graden camera. Die werd geplaatst midden tussen de kudde. Ook herder Maarten van Baaren werd uitgerust met zo'n camera.

"Ik loop niet iedere dag met zo'n camera op mijn rug, dat is wel even wat bijzonders. Ik ben zelf ook erg benieuwd naar de beelden. Maar zo proberen we geld binnen te halen. Persoonlijk red ik me nog wel redelijk, maar er zijn herders die echt heel zwaar zitten. En daar is dit noodfonds ook voor."

De film is vanaf volgende week te zien op de site www.volgdeherder.nl.