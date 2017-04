Polderpop Leuth wil hulp publiek voor tweedaags festival

LEUTH - Polderpop moet dit jaar niet een dag, maar twee dagen duren. Om die tweede dag te betalen is de organisatie begonnen met een crowdfundingactie en de verkoop van Early Birdtickets, voor de vroege vogels.

Neus voor talent

PolderPop is een kleinschalig openluchtfestival met een neus voor nieuwe veelbelovende pop/rockbands. Zo speelden de afgelopen jaren bands als De Staat, Kensington, Julian Sas en Marike Jager op het popfestival.

Bijna twee derde positief over extra dag

De wens om uit te breiden bestond al langer. Begin dit jaar vroeg de organisatie in een online enquête de mening van het publiek daarover en 65% van de deelnemers was positief. De concertgangers werd ook gevraagd welke muziek ze het liefst zou horen als er een extra dag aan Polderpop wordt geknoopt. Hoewel nieuwe muziek hier het hoogst scoorde, kiest de organisatie op die extra dag voor Roots muziek, een categorie die ook erg hoog scoorde. Erik Brugman van de organisatie: 'Als we op die extra dag ook nieuwe muziek zouden programmeren zouden we ons eigen graf graven, want nieuwe muziek hebben we altijd al op Polderpop.'

PolderPop Roots & More

Daarom kiest de organisatie op zaterdagavond voor americana, blues, country, folk en een snufje jazz en soul. De zaterdagavond krijgt als titel PolderPop Roots & More. Erik Brugman: 'Er is uiteraard ruimte voor nieuw talent, maar ook muzikanten met een flinke staat van dienst nodigen we uit.'

Early Birdtickets en Crowdfunding

De zondag blijft zoals altijd gratis. Maar de organisatie heeft naar eigen zeggen geen geld om zo maar een extra dag te organiseren en roept dus de hulp van het publiek in. Die kan Polderpop steunen door een vrije gift of door er vroeg bij te zijn met het kopen van een kaartje van €12,- voor de zaterdagavond. Later kosten die € 16,- in de voorverkoop of € 20,- aan de kassa

Risico

PolderPop Roots & More gaat alleen door als de organisatie het streefbedrag van ruim zesduizend euro binnenhaalt. Erik Brugman: 'Anders is het risico voor ons gewoon te groot.' De organisatie benadrukt dat deelnemers hun geld terugkrijgen als het streefbedrag niet wordt gehaald. Meedoen kan via www.polderpop.com