Tygo (8) is Gelders kampioen vendelen

Foto: Omroep Gelderland

MILLINGEN AAN DE RIJN - De 8-jarige Tygo Engel uit Gendringen is Gelders kampioen Indoor Vendelen geworden. En dat is een verrassing, want het was zijn allereerste wedstrijd ooit.

Tygo is trouwens een talent, want hij begon al op zijn vierde met vendelen bij Sint Hubertus in Ulft. Onder leiding van twee trainers traint hij elke zaterdag. Afgelopen zondag moest hij zeven minuten solo-vendelen in Millingen aan de Rijn. Hij liet in die wedstrijd zien dat hij mooi en stabiel kon vendelen in de categorie acrobatisch vendelen. 'Zijn tegenstanders waren bijna 10 jaar ouder en minstens twee koppen groter', zo meldt zijn moeder. 'Hij ging erheen zonder enige verwachting en nu is hij zomaar kampioen.'