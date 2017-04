Richel Hogenkamp na kritiek op bondscoach terug in Fed Cupteam

Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - Tennisster Richel Hogenkamp is terug in de selectie van het Nederlands Fed Cupteam. De vorige keer werd ze buiten de selectie gelaten omdat ze volgens captain Paul Haarhuis een polsblessure had, maar Hogenkamp was het daar niet mee eens en uitte kritiek op hem.

De Doetinchemse Hogenkamp is inmiddels wel weer volledig fit en bereikte afgelopen weekeinde ook de finale van het toernooi in het Franse Croissy-Beaubourg. De nummer 141 van de ranglijst zal met het Fed Cupteam op 22 en 23 april tegen Slowakije spelen in een play-off voor wereldgroep 1. De andere vrouwen in de selectie van Haarhuis zijn Arantxa Rus, Michaëlla Krajicek en Kiki Bertens. Zie ook: Treurende Hogenkamp haalt stevig uit naar bondscoach

Haarhuis na uithaal van Hogenkamp: 'Dit moet je niet in de media bespreken'

Richel Hogenkamp verliest finale tennistoernooi in Frankrijk