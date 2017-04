Van Silfhout raakt dressuurpaard Arlando kwijt

LUNTEREN - Dressuurruiter Diederik van Silfhout uit Lunteren moet op zoek naar een nieuw paard. Hippische sportbond KNHS meldt dat de dressuurhengst Arlando is verkocht aan de Deense amazone Anna Zibrandtsen.

Met Van Silfhout als berijder maakte Arlando sinds maart 2014 deel uit van het olympische dressuurkader. In Rio behoorde de combinatie vorig jaar tot de Nederlandse equipe die net naast een medaille greep.

Individueel eindigde Van Silfhout met Arlando bij zijn olympische debuut als elfde. In 2014 maakte de combinatie deel uit van het team dat brons pakte bij de Wereldruiterspelen in Caen. Een jaar later volgde teamgoud op de EK in Aken.

'Geen gemakkelijk besluit'

'De verkoop is in goed overleg gegaan met de eigenaren van Arlando, Aat Both en Siem Kat', vertelde Van Silfhout. 'Het is natuurlijk geen gemakkelijk besluit. Arlando is een fantastisch paard en we zitten als combinatie aan de top van ons kunnen. Veel beter kan het niet meer worden. Daarom heb ik toch de knoop doorgehakt en is het een goed moment om Arlando te verkopen.'