Wilde zwijnen bij Heukelum zijn dood

HEUKELUM - De acht loslopende wilde zwijnen in het Griendbos bij Heukelum zijn gevangen en afgeschoten. Dat meldt Erik Koffeman van de Faunabeheereenheid Gelderland.

De dieren zijn vorige week afgemaakt en worden onderzocht. Als het vlees geschikt blijkt, gaat het mogelijk naar de consument.

Per medio van dit jaar mogen wilde zwijnen niet meer hobbymatig worden gehouden. Koffeman: 'Dat heeft de eigenaar er waarschijnlijk toe gezet zijn dieren los te laten in het wild. Wie de eigenaar is? Er zijn wel namen genoemd, maar de bewijslast is moeilijk rond te krijgen. Bovendien is dat niet de taak van ons als faunabeheereenheid.'

Geen alternatieven

Volgens Koffeman is geprobeerd een andere oplossing te bedenken voor de acht zwijnen, maar is dat niet gelukt. 'We hebben de alternatieven serieus bekeken', zegt hij. Een daarvan was onderbrengen in een opvangcentrum in Groningen. 'Maar daar moesten ze uiteindelijk ook worden afgemaakt. Een ritje van 200 kilometer is dan zinloos.'

'Breng de dieren naar de slager'

Hij weet niet hoeveel hobbyboeren er in Gelderland zijn die voortaan geen wilde zwijnen mogen houden. Wel heeft hij een advies aan hen: 'Zet ze niet uit in het wild, want het risico van het verspreiden van ziektes is te groot. We zijn een exportland. Bij een uitbraak van bijvoorbeeld varkenspest gaan onmiddellijk de grenzen dicht. Dat kost onze agrarische sector 7 miljoen euro per dag. Dus zeg ik, al klinkt het cru: breng hobbyzwijnen naar de slager.'

Eerder probeerde de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten het vangen en vervoeren van de wilde zwijnen in Heukelum tegen te houden. Alleen GroenLinks steunde deze motie.

