Als er één schaap...

DEVENTER - Een prachtfoto is het. Schaapherder Marianne Gaspersz schoot het plaatje even vlug, maar uiteindelijk heeft de foto van haar schaapskudde al duizenden mensen bereikt.

'Ik moest met de schapen vanaf Wilp naar Deventer. Ik ga meerdere keren per jaar dan met de kudde over de Wilhelminabrug (de brug die Gelderland met Overijssel verbindt). Dan maak ik ook altijd even een foto, nu liep ik vooraan en nam ik het fotootje even snel', zo vertelt Marianne Gaspersz van de Deventer Stadskudde.

Tot verwondering bij een hoop mensen op sociale media. 'De eerste keer dat ik zo'n foto deelde van de kudde op de brug was het ook al zo'n succes. Toen was het alleen wat donkerder, maar mensen vinden dit leuk.' En ook voor Marianne is de foto een succesje. 'Het is leuk dat er zoveel positieve aandacht voor komt nu.'

De Overijsselse provinciedichter Boudewijn Betzema was ook bij de oversteek van de schapen en maakte nog wat Twitterbeelden.