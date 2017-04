Go Short is begonnen en deze korte films mag je écht niet missen

NIJMEGEN - Filmliefhebbers moeten in Nijmegen zijn. Daar worden van 5 tot en met 9 april de beste korte films vertoond op het Go Short festival.

Het begon ooit klein, vertelt festivaldirecteur Kirsten Ruber op Radio Gelderland. Ze werkte met 2 anderen voor filmfestivals.

Ruber: 'Een mooie manier om een kwetsbaar product aan een publiek voor te stellen. Nijmegen had destijds een wethouder die film hoog op de agenda had staan, en er waren veel filminitiatieven in de stad. Toch kwam het nooit echt samen. We hebben toen een plannetje gemaakt. We vroegen ons af: wat is er nog niet in Nederland, maar wel in het buitenland? Het antwoord was 'korte films' en dat bleek ook een goede match met de stad.'

Het idee groeide uit tot het Go Short filmfestival, dat inmiddels de negende editie beleeft en een gevestigde naam is geworden in de filmwereld. In vijf festivaldagen worden de beste recente korte films van Europa vertoond en worden de Go Short Awards uitgereikt.

In totaal werden 2870 films ingestuurd voor de 2017 editie van Go Short. Daaruit is een selectie gemaakt van iets meer dan 300 films die op het festival worden vertoond, 101 films dingen mee naar de prijzen in de competitie van het festival.

Geen subsidie, geen filmfestival

Even leek het festival ten onder te gaan, omdat de provincie Gelderland de subsidie dreigde stop te zetten. 'Het is wel even heel erg spannend geweest afgelopen zomer. Vanaf het begin werden we heel erg omarmd door provincie, maar ineens besloten ze dat festivals niet meer in aanmerking zouden komen voor een vaste subsidie.'

Juist de meerjarensubsidie is belangrijk voor een jaarlijks festival. 'Ik ben nu al met de programmering voor volgend jaar bezig', zegt Ruber. 'Als je per jaar subsidie krijgt, kan dat drastische gevolgen hebben.'

De provincie besloot toch subsidie te blijven verlenen, de negende editie van het festival is een feit. 'We hebben dit jaar ook een mooie expositie, waar we verder gaan dan met alleen maar film. Daarin hebben we interactieve projecten, met virtual reality, augmented reality en podcasts, een film zonder beeld.'

Bekijk hier de VR-festivaltrailer die Douwe Dijkstra maakte voor deze editie van Go Short

Korte films zijn populair

De festivaldirecteur: 'Korte films worden wel vertoond op de grote filmfestivals in Nederland, maar die films worden altijd weggestopt. Korte films hadden altijd het stempel experimenteel te zijn. We hebben dat waardeoordeel er weten te halen en mensen te laten zien dat het alleen maar een formaat is en niets zegt over de inhoud. Korte films zijn tegenwoordig heel populair.'

Go Short duurt slechts een paar dagen, maar de organisatie is er het hele jaar druk mee. 'Er passen 5 of 6 korte films in de lengte van één feature film. Het is dus 5 keer zo veel werk om een festival te programmeren met alleen maar shorts.'

Vernieuwend

Maar welke films programmeer je dan? 'We letten op veel verschillende dingen', zegt Ruber. 'De verschillende commissies en programmeurs maken een selectie. We zoeken altijd naar filmmakers die een nieuw verhaal brengen, nieuwe methoden, die vernieuwend werken. En daarnaast zoeken we naar bijzondere verhalen. Korte films zijn als geen ander heel persoonlijk, filmmakers willen dat verhaal echt vertellen en dat zie je er vanaf. Het moet je raken.'

Oscars

Go Short is nu Oscar-qualifying festival. 'De Oscars zijn de belangrijkste filmprijzen van de wereld, onze winnaars komen automatisch op de longlist voor de Oscars, ze hoeven zelf geen promotie meer te doen of te lobbyen. Dat is voor de filmmakers een enorme kans en extra boost om mee te doen aan Go Short.

Ook shorts op TV Gelderland

TV Gelderland vertoont iedere dag korte films, die ook te zien zijn op het Go Short Festival. Hieronder vindt u een overzicht van de films en uitzendtijden.