In opspraak geraakte vrijwilliger stopt bij voetbalclub Zutphen

ZUTPHEN - De in opspraak geraakte vrijwilliger van voetbalclub AZC Zutphen stopt per direct als wedstrijdsecretaris, zo meldt de Zutphense voetbalclub op haar website.

De man kwam in opspraak doordat het radioprogramma Argos uitzocht dat de man als tafeltennistrainer in 1997 werd veroordeeld voor ontucht, maar nu bij de voetbalclub in Zutphen actief is als vrijwilliger. De man werd in 1997 voor twee jaar geschorst vanwege 'het ongewenst aanraken van vier minderjarige spelers tijdens regiotrainingen.'

Voetbalclub AZC Zutphen wist van het verleden van de secretaris en vindt dat de man een tweede kans verdient. 'Met betrokkene zijn in het verleden duidelijke afspraken gemaakt waar het betreft de activiteiten binnen de vereniging, die worden nageleefd. Onder strenge voorwaarden is betrokkene nu bij de vereniging aan de slag en dit is naar volle tevredenheid.'

'Media heeft zich op hem en vv AZC gestort'

Vv AZC wil niet telefonisch reageren op het opstappen van de wedstrijdsecretaris. Wel zegt de club op haar website het volgende:

De gehele media heeft zich op Wiljo en vv AZC gestort en de gevolgen daarvan zijn niet achterwege gebleven. Inmiddels hebben wij ook van de wedstrijdsecretaris een reactie ontvangen. Hij geeft hierin aan dat hij per direct stopt met zijn werkzaamheden bij zvv AZC.

