Gea zamelt 4000 euro in én heeft hoogtevrees overwonnen

WARNSVELD - Gea Moser uit Warnsveld heeft haar angst voor hoogtes overwonnen. Ze liep over de smalle paden van de Caminito del Rey, langs 200 meter hoge rotswanden. Dankzij haar actie kunnen er muziekinstrumenten worden gekocht voor arme kinderen in de Dominicaanse Republiek.

'Het was een prachtige tocht', vertelt Gea vanuit Spanje. 'In het begin loop je in een stroom mensen mee, maar al snel valt de groep uit elkaar. Dan vergeet je waar je mee bezig bent en geniet je van de prachtige uitzichten. Er groeien overal bloemen, een prachtig gezicht.'

Gea liep de tocht samen met haar partner Arnold Smits. De route door de vier kilometer lange El Chorro-kloof is onlangs verbouwd. Smalle, betonnen paden waar de cementrot gaten in heeft geslagen zijn vervangen door nieuwe staalconstructies. 'Het nieuwe pad is heel, heel veilig.'

De oude situatie. Foto: Wikipedia.

Wiebelende hangbrug

De Warnsveldse had weinig last van haar hoogtevrees, waarvan ze zelf zegt dat het haar in het verleden weerhield om bepaalde dingen te doen. 'Maar ik had me ook echt goed voorbereid.' Het enige moment dat ze enige angst voelde was bij een hangbrug. 'Die hangt heel hoog boven een ravijn en als andere mensen er overheen lopen, gaat die wel wiebelen. Ik heb maar even gewacht tot iedereen er af was, toen ging het wel.'

Positieve dingen

Moser is dolblij dat ze haar angst voor hoogtes overwonnen heeft. Voor zichzelf, maar ook omdat de actie 4000 euro heeft opgeleverd voor de stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek die kinderen muziek leert maken. Gea is al meer dan 25 jaar actief bij de stichting. 'Met de 4000 euro die we met deze actie hebben ingezameld, kopen we instrumenten. Door zich op muziek te richten en veel te oefenen komen kinderen minder snel in aanraking met de nare dingen in het land. En het brengt ook ouders in contact met muziek. Dat zorgt voor meer positieve dingen.'