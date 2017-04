Mishandeld homostel overstelpt met reacties

ARNHEM - Het mishandelde homostel uit Arnhem is overstelpt met reacties. 'Dit doet mij echt goed', zegt Jasper Vernes-Sewratan.

Jasper: 'We hebben ontzettend veel steunbetuigingen gehad. Honderden Facebookreacties en de appjes zijn niet meer te tellen.'

'Met mij gaat het redelijk, ik heb redelijk goed geslapen', vertelt Jasper maandagmorgen. 'Ik zit nu bij de tandarts te wachten op mijn man Ronnie. Hij heeft slecht geslapen, door de pijn is hij veel wakker geworden. Vanmiddag moeten we naar de kaakchirurg, daar zullen de wortels getrokken geworden en zullen we horen hoe het verder gaat.'

'De moeder van Ronnie is nu bij ons, zij is ontroostbaar', zegt Jasper. 'Ze beseft natuurlijk ook hoe het had kunnen aflopen.'

Brandbrief COC

Het COC maakt zich grote zorgen over het geweld tegen homo's. De belangenorganisatie voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders heeft een brandbrief aan informateur Schippers gestuurd. Afgelopen weekend werd een homostel in Arnhem mishandeld na een avondje stappen. 'Afgetuigd worden omdat je van elkaar houdt, het is te afschuwelijk voor woorden', zegt COC-voorzitter Tanja Ineke.

Volgens het COC is het aantal meldingen van geweld tegen homo's flink gestegen: van 428 in 2009 naar 1574 in 2015. Per jaar worden gemiddeld negen daders veroordeeld, zegt de organisatie.

Prestatieafspraken en hogere maximumstraf

Het COC wil dat het nieuwe kabinet prioriteit aan het onderwerp geeft. De organisatie pleit voor prestatieafspraken tussen politie en justitie. Ook wil het COC een hogere maximumstraf en zou er op scholen betere voorlichting moeten komen.

Het COC roept slachtoffers van discriminatie en geweld op altijd aangifte te doen.

Kamervragen PVV

PVV-Kamerlid Gidi Markuszower wil in de Tweede Kamer mondelinge vragen stellen over het geweld tegen het Arnhemse koppel.

'Het Marokkaanse straatterreur moet keihard worden bestreden. De Nederlandse straten moeten weer van ons worden. Aangemeld voor mondelinge vragen', zegt het Kamerlid op Twitter.

