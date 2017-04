Zelfs directe degradatie dreigt nu voor NEC

NIJMEGEN - Als de dramatische reeks van NEC zich door zet, dreigt zelfs directe degradatie.

De Nijmegenaren verloren acht van de laatste negen wedstrijden. Omdat de concurrentie dit weekend flink wat punten wist te pakken, wordt de slotfase van de competitie nog heel benauwd voor de ploeg van trainer Peter Hyballa. Het gat met de play-offsplaatsen is nog maar drie punten en met de laatste plaats vijf.

NEC heeft een lastig programma met uitwedstrijden tegen FC Groningen, FC Twente en Heerenveen. In De Goffert komen kampioenskandidaat Ajax, bekerfinalist AZ en concurrent Excelsior nog op bezoek. Die laatste wedstrijd lijkt op papier de makkelijkste, maar NEC verloor de laatste tijd ook al van degradatiekandidaten als Go Ahead Eagles, Sparta en ADO Den Haag.

In tegenstelling tot drie jaar geleden, toen NEC degradeerde, heeft de clubleiding nu wel geanticipeerd als het onverhoopt mis zou gaan. Er zijn clausules in contracten opgenomen bij eventuele degradatie. Ook is er al nagedacht over het spelersbudget dat beschikbaar is in de eerste divisie.