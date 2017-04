Een koolmees in de afzuigkap, dierenambulance druk met redden van vogels

RUURLO - Het leek zondag wel Bevrijdingsdag, zegt de dierenambulance. Ze redde zowel in Ruurlo als in Winterswijk een vogel.

In Ruurlo zat een koolmees in een afzuigkap. Het lukte de bewoner niet om de vogel te bevrijden, maar de dierenambulance slaagde er wel in. 'We zijn tegenwoordig al bijna allroundklussers', zegt de dierenambulance op Facebook.

In Winterswijk zagen mensen tijdens het winkelen een merel voor het raam van een leegstaand huis zitten. De woning bleek van woningcorporatie De Woonplaats te zijn. Er moest een servicemonteur aan te pas komen, die een cilinderslot uit een deur moest halen.

Foto: Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk

Medewerkers van de dierenambulance vingen daarna de merel en gaven hem zijn vrijheid terug. 'Hij zal ongetwijfeld snel naar vrouw en kinderen gevlogen zijn', zegt de dierenambulance.