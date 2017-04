Tas vol drugs; man moet de cel in

MDMA kristal, foto: Wikimedia Commons

WAPENVELD - Een 23-jarige man is in de nacht van zondag op maandag opgepakt tijdens een controle op de Groteweg in Wapenveld. De man had een tas met drugs bij zich.

Rond 00.05 uur werd de man gecontroleerd en bleek hij onder invloed van drugs te zijn. Toen agenten vervolgens in zijn tas keken werden er verschillende soorten drugs gevonden. Er zat onder andere 25 gram speed, 1,5 gram MDMA kristallen en 1 gram ketamine in zijn tas. Daarnaast werd er ook een mes gevonden. De man is daarop aangehouden en in de cel gezet in Apeldoorn. De man zal in de loop van maandag worden verhoord.