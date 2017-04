Hand in hand na mishandeling homostel

De D66'ers Alexander Pechtold en Wouter Koolmees. Foto: Twitter/@APechtold

ARNHEM - De Arnhemse homohoreca steekt de twee homoseksuele mannen die afgelopen weekend werden mishandeld een hart onder de riem. 'Kom zaterdag 8 april 17.00 uur naar het Jansplein in Arnhem om samen met ons hand in hand te staan voor diversiteit', is de oproep.

De slachtoffers, Ronnie en Jasper, liepen hand in hand over de Nelson Mandelabrug toen ze werden aangevallen door een groepje jongeren. Van Ronnie werden tanden uit de mond geslagen. Volgens de mannen gebruikten de jongens een betonschaar. 'Dit onrecht moeten we niet over ons heen laten gaan', zegt Arold Dingemans van homosauna Steamworks. 'Hand in hand lopen mag geen angst opleveren, het tonen van genegenheid mag geen risico met zich meebrengen van een verminkt gezicht.' #allemannenhandinhand Op Twitter riep Barbara Barend mannen op een foto te sturen waarop ze samen hand in hand staan. D66-leider Alexander Pechtold ging hierop in. Hij liep hand in hand met zijn financiële expert Wouter Koolmees naar informateur Edith Schippers: Ook de 3FM-dj's Domien Verschuuren en Michiel Veenstra gingen hand in hand op de foto: Twee verdachten aangehouden Er zijn inmiddels twee verdachten aangehouden: een jongen van 14 uit Arnhem en een 20-jarige man uit Gennep. De politie is nog op zoek naar zo'n vijf jongeren die betrokken waren bij het misdrijf. Volgens de slachtoffers gaat het om Marokkaanse jongeren. Zie ook: Mishandeld homostel overstelpt met reacties

