Een digitaal lammetje en het aspergeseizoen begint: dit is het nieuws van maandag 3 april

Foto: Pixabay

ARNHEM - In Otterlo wordt al gesproken over een 'heel goed aspergejaar' en in Geldermalsen praten ze over hele andere dingen, namelijk over de nieuwe naam van de gemeente. Dit is het nieuws van maandag 3 april.

De afgelopen week heeft de Otterlose Gert van den Broek de eerste asperges al gestoken. Niet voor de verkoop, maar voor zijn eigen consumptie. En van den Broek spreekt al over een 'heel goed aspergejaar'. Dat wordt dus smullen vandaag. De eerste asperges liggen deze week in de boerderijwinkel. Een digitaal lammetje In Warnsveld gaat er vandaag een lammetje met een 360-graden camera de wei in. Dit om de buitenwereld te laten zien hoe het voor een lammetje is als hij voor het eerst weer het gras mag ruiken. Volgens schaapskudde 't Niejboer uit Warnsveld is dat uniek. 'Er is nog niet eerder een 360-graden video gemaakt van een lammetje of een herder. Wat wordt de naam van de nieuwe GNL-gemeente? Tot slot wordt er in Geldermalsen vandaag gesproken over een nieuwe gemeentenaam. Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gaan namelijk vanaf 1 januari 2019 samen een nieuwe gemeente vormen. De afgelopen tijd konden inwoners hun eigen idee droppen voor de nieuwe gemeentenaam. Een commissie heeft uit die inzendingen drie keuzenamen gekozen. Die drie keuzenamen worden vanmiddag bekend gemaakt. Vanaf vandaag, tot 19 april mogen de inwoners dan weer stemmen op hun favoriete gemeentenaam.