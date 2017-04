Waalkade in de kleuren geel en zwart

Foto: Facebook

NIJMEGEN - De Waalkade in Nijmegen stond zondag vol met rook in de kleuren geel en zwart. Vermoedelijk een stunt van supporters van de Arnhemse club. Zondagmiddag werd de Gelderse derby in het voordeel van Vitesse beslist. Via Facebook kregen we deze beelden binnen.