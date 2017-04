TEC neemt afstand van degradatieplaatsen na overwinning UNA

VELDHOVEN - Door een 2-1 zege op UNA heeft TEC afstand genomen van de degradatieplaatsen. De Tielse tweededivisieclub staat in punten (36) nu op gelijke hoogte met aartsrivaal FC Lienden. Volgende week is de altijd beladen derby in Lienden.

Na een eerdere overwinning in Veldhoven, was het zaak voor TEC om UNA onder zich te houden in de strijd tegen degradatie. En dat lukte in de eerste helft goed.

Barry Maguire maakte na een voorzet van Kurtley de Windt alweer zijn zesde treffer in negen duels sinds hij in de winterstop aansloot bij TEC. Nog voor rust leek de Tielse ploeg al op rozen te zitten.

Rendel Shakison ging op snelheid langs de UNA-verdediging en Wimilio Vink bracht de stand op 2-0.

Foto: Omroep Gelderland

Een kwartier voor tijd kwam Una terug tot 2-1. Gianluca Maria had daarna de wedstrijd kunnen beslissen toen hij alleen op de keeper afging, maar faalde. Doordat de definitieve knock out uitbleef, werd het nog even spannend. Maar uiteindelijk trok TEC de belangrijke overwinning over de streep.

De Treffers speelde met 2-2 gelijk bij Barendrecht en blijft de best geklasseerde Gelderse ploeg in de Tweede Divisie op de vijfde plaats

FC Lienden kwam ook tot 2-2 bij Excelsior Maassluis. Jong Vitesse verloor met 4-2 van Kozakken Boys.