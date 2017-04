Toegetakeld homostel Jasper en Ronnie: 'Als we dit niet vertellen kunnen we nooit vrij zijn'

ARNHEM - Een stapavond in het centrum van Arnhem is voor Ronnie en Jasper dit weekend geëindigd in een nachtmerrie. Het stel liep hand in hand over de Nelson Mandelabrug en werd door een groep van zes tot acht jongeren in elkaar geslagen. Ronnie kreeg klappen met een betonschaar en mist daardoor vijf tanden.

Jasper (35) en Ronnie (31) hadden een feestje in Luxor Live en rond vier uur 's nachts gingen ze naar huis. Zij liepen hand in hand over de Nelson Mandelabrug. 'Wij zijn nooit echt van het openbare hand in hand. Je kan verwensingen naar je toe krijgen en daar houden we niet zo van, maar het was donker en laat en dan pak je elkaars hand wel eens vast', zegt Jasper in een interview met Omroep Gelderland.

De twee zagen daarna een groep van zes tot acht Marokkaanse jongeren voorbij fietsen. 'Die begonnen opeens te roepen naar ons. Homo, vies en kan niet. Wij gaan daarop in natuurlijk, want we laten ons niet over ons heen lopen.'

Betonschaar uit zijn jas

Jasper en Ronnie liepen daarna door en dachten dat het allemaal wel los zou lopen, maar de groep jongens kwam terug en uiteindelijk sprong de groep bovenop Jasper en Ronnie. 'Ik had er drie op mij en ik draai mij om en ik zie een van die gasten een betonschaar uit zijn jas halen. Dan schrik je.'

Niet veel later hoort Jasper Ronnie keihard schreeuwen dat zijn tanden eruit zijn geslagen. Uiteindelijk vertrekt het groepje dat Jasper en Ronnie heeft toegetakeld. Jasper ging snel naar Ronnie toe. 'Toen zag ik hem daar op de grond op zijn knieën zitten helemaal vol met bloed.

Waarom?

'Dan stort je wereld in hoor. Ik was helemaal van slag. Je verwacht het ook niet, we leven in 2017. Dan verwacht je niet zo'n escalatie om homoseksualiteit. En waarom? Omdat we gelukkig met elkaar zijn? Dat is hun probleem toch niet. Dat maakt je vooral heel erg boos', zegt Jasper.

Ronnie is er slecht aan toe

Met Jasper gaat het redelijk. 'Ik heb wel wat klappen opgevangen op mijn rug en armen. Ik heb wat schaafwonden en bloeduitstortingen.' Met Ronnie gaat het een stuk minder. 'Vijf tanden eruit geslagen, bij de wortel afgebroken. En de bovenlip afgescheurd.', zegt Jasper.

Veel impact

De vechtpartij midden in de nacht op de Nelson Mandelabrug heeft veel impact op de twee. 'Op het moment zijn we gewoon een wrak. Ik heb nog niet geslapen. Ronnie heel even. Ik denk dat de klap later in de week gaat komen.'

Emotioneel

Jasper plaatste zondagochtend zijn verhaal op Facebook en er kwam een stroom aan reacties. 'Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Zelfs vreemde mensen die zo lief reageren en geschrokken. Dat doet wel wat met je', zegt Jasper. Ook Ronnie is ontroerd. 'Als ik het doorlees, dan word ik gewoon emotioneel.'

Gelukkig bent

Vaak durven homo's na een mishandeling geen aangifte te doen uit schaamte of angst. Jasper en Ronnie hebben wel aangifte gedaan en willen juist wel hun verhaal doen. 'Dit kun je niet over je heen laten gaan. Anders wordt het nooit opgelost en dan kunnen we nooit vrij zijn. En daar gaat het om, dat je gelukkig bent.'

Er zijn twee verdachten aangehouden, een 14-jarige jongen uit Arnhem en een 20-jarige man uit Gennep.