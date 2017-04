97-jarige gewond bij botsing op kruising

BRUMMEN - Op de Wapsumsestraat (N345) bij Brummen is zondagmiddag een automobiliste gewond geraakt bij een aanrijding. Volgens de politie ter plaatse gaat het om een vrouw van 97.

Het slachtoffer kwam in botsing met een andere auto toen ze vanaf de Zutphensestraat de kruising op reed.

De hoogbejaarde automobiliste is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het met haar gaat, is niet bekend. Bij het ongeval was ook een traumahelikopter opgeroepen.