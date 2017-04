COC over zware mishandeling homo's in Arnhem: 'Afschuwelijk'

ARNHEM - Homobelangenorganisatie COC Midden-Gelderland noemt het afschuwelijk dat er twee homo's in Arnhem in elkaar zijn geslagen met een betonschaar. Volgens interim-voorzitter Janneke van Maanen staat dit geval niet op zichzelf. Elk weekend is het wel ergens raak.

De twee mannen van 31 en 35 jaar werden in de nacht van zaterdag op zondag op de Nelson Mandelabrug in Arnhem in elkaar geslagen door een groep jongens. Met een betonschaar werd bij één van de slachtoffers de tanden uit zijn mond geslagen. Bij het COC Midden-Gelderland komen vaker van dit soort meldingen binnen. 'Dit is wel heel extreem hoor, maar dat gaat van schelden tot dit soort dingen. Het komt frequent voor.', legt Janneke van Maanen uit op Radio Gelderland. Deze twee slachtoffers hebben aangifte gedaan, maar het gebeurt vaker niet dan wel. Volgens Janneke van Maanen heeft dit vaak te maken met schaamte of angst. Zij wil iedereen op het hart drukken om altijd aangifte te doen, omdat zonder aangiftes de politie ook niets kan doen. Bij de politie bestaat het netwerk Roze in Blauw. 'Dat zijn collega's die zelf bijvoorbeeld homo zijn en die kunnen op zo'n moment wat extra ondersteuning bieden', legt politiewoordvoerder Simen Klok uit. 'En dat is hier dan ook gebeurd.'