Kadioglu heeft een 'kutgevoel'

ARNHEM - De 17-jarige Ferdi Kadioglu schreeuwde het uit na zijn prachtige goal in GelreDome zondagmiddag. Op dat moment was zijn goal de belangrijke 1-1, maar zijn ploeg NEC kon die stand niet vasthouden.

Dus had de jonge middenvelder na afloop een 'kutgevoel', zoals hij dat zelf noemde. 'We worden gevaarlijker in de tweede helft en ik mag dan degene zijn die de 1-1 maakt. Dan hebben we het gevoel dat er wat te halen valt, maar dan valt die 2-1 helaas nog.'

Daardoor verliest NEC en wordt het seizoen wel heel zwaar. 'Het wordt moeilijk inderdaad maar we moeten met zijn allen knokken en zorgen dat we punten halen. Hopelijk speel ik dan ook weer eens 90 minuten. Natuurlijk wil je dat, maar dat is aan de trainer en niet aan mij.'