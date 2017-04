'Als het maar een stekker heeft': Scholieren halen je rommel op

HEEREWAARDEN - Tien scholen in het Rivierengebied doen deze maand mee aan de e-waste race. Ze zamelen zoveel mogelijk afgedankte elektronische apparaten in. De school die uiteindelijk de meeste e-waste heeft verzameld, wint een schoolreisje naar museum Nemo in Amsterdam.

Uit de hele regio hebben zich scholen aangemeld om mee te doen aan de wedstrijd. Een van die scholen is de Tweestromenschool in Heerewaarden. De groepen 7 en 8 hebben al zo'n tien containers elektronisch afval verzameld. In een gemiddeld huis staan zo'n honderd elektrische apparaten, waarvan lang niet alles nog wordt gebruikt. Er is dus genoeg te verzamelen. Het recyclen van oude elektronische apparaten is belangrijk, zegt scholiere Vera Dekkema. 'Dan hoeven we minder in de grond te boren naar grondstoffen, waardoor er minder aardbevingen zijn.'

Koper, plastic en goud gaan verloren

Tweederde van alle e-waste in ons land verdwijnt nog altijd in de grijze container. Daardoor wordt het verbrand in plaats van gerecycled. Onnodig veel grondstoffen zoals koper, plastic en goud gaan op deze manier verloren. Met flyers gaan de leerlingen van de Tweestromenschool in Heerewaarden langs de deuren in het dorp. De afgedankte apparaten kunnen naar school worden gebracht of worden op afspraak thuis opgehaald door de leerlingen.

De e-waste race is een landelijke actie waaraan ook gemeenten meewerken. In het Rivierengebied duurt de wedstrijd nog tot eind april.