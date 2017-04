Hyballa: 'Drama? Vluchten uit Syrië is een drama'

ARNHEM - NEC verloor zondagmiddag de derby met 2-1 van Vitesse en moet door de nederlaag ernstig rekening gaan houden met play-offs voor degradatie. Maar trainer Peter Hyballa vindt de nederlaag in Arnhem geen drama.

'Nee een drama is iets anders', zegt de Duitse trainer. 'Vluchten uit Syrië is bijvoorbeeld een drama. Voetbal is geen drama. Het is natuurlijk wel jammer dat we na 84 minuten nog een penalty tegen krijgen.'

Dat is ook zonde voor de Nijmeegse ploeg, want NEC kreeg wel kansen op punten in Arnhem. 'Na de 1-0 achterstand gingen we offensiever spelen en kregen we ook kansen, maar je kunt altijd een tegendoelpunt krijgen. De nederlaag is voor mij één ding, maar het hoofd moet nu weer omhoog.

'We moeten gaan winnen'

Maar het wordt voor NEC wel tijd om weer eens te gaan winnen, want de concurrentie in de strijd om degradatie komt wel steeds dichterbij. 'Ja, we moeten winnen, maar dat doen we op dit moment niet. We zitten absoluut in de degradatiezone, daar moeten we mee omgaan.'

Toch wil Hyballa niet teveel treuren. 'Het is belangrijk dat we na 34 wedstrijden nog boven de streep staan. Je kunt hierom huilen en janken, maar dat brengt ons ook niet verder.'