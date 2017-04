Van Wolfswinkel held in de derby: 'Heerlijk gevoel'

ARNHEM - Ricky van Wolfswinkel was voor Vitesse zondagmiddag de held van de derby. De spits maakte beide goals en staat zo al op 15 doelpunten dit seizoen. En nog belangrijker voor zijn team, Vitesse won daardoor de wedstrijd tegen NEC.

'De held van de derby. Een heerlijk gevoeld. Het is prachtig dat we winnen en dat ik beide goals meepik is een extraatje', zo zei de spits na afloop. Van Wolfswinkel weet zijn beide goals nog goed te herinneren. 'Die eerste blok ik Golla goed en loop dan door. De vrije trap van Baker was geweldig en ik kan hem zo inkoppen.'

Over die tweede goal ontstond wat discussie op het veld. Büttner wilde graag belangrijk zijn en de 2-1 maken, maar Van Wolfswinkel eiste de bal uiteindelijk op. 'Daar was geen discussie over hoor, uiteindelijk neemt diegene hem die hem moet nemen', zegt de aanvaller met een knipoog.

'Uiteindelijk hebben we de wedstrijd geweldig afgesloten. We hebben het lastig gemaakt voor onszelf, helemaal na de 1-1. Wat overigens wel een goede goal was. Maar de drie punten zijn wel zeer terecht.'

Geen derby meer?

Door de winst van Vitesse wordt het voor NEC wel een heel zwaar seizoen. De Nijmegenaren staan nog maar net boven de degradatiestreep, dus zou dit zomaar eens de laatste derby kunnen zijn voorlopig. 'Ik wil liever niet over NEC praten, maar we hopen allemaal op dit soort wedstrijden. Dus ze mogen er best in blijven, zo besluit Van Wolfswinkel.