Pastoor vertrekt van Achterhoek naar Amerika

ULFT - Pastoor Ambting van de Maria en Laetitia parochie in Doetinchem en Oude IJsselstreek vertrekt naar de kloostergemeenschap van Saint Norbert Abbey in De Pere, Wisconsin in de Verenigde Staten. Dat maakte hij dit weekend bekend in de missen die hij voorging.

'De belangrijkste motivatie voor mij is dat ik in gemeenschappen wil leven met anderen', licht de pastoor zijn keuze toe. Na de bekendmaking in de kerken was het stil, zegt Ambting. 'Na afloop hoor ik ook wel van veel mensen dat ze de keuze respecteren en dat ze het snappen.'

De fusie van de parochies in Oude IJsselstreek en Doetinchem tot één parochie speelde geen rol, maar het afronden van die fusie voelt als een natuurlijk moment om te vertrekken. 'De fusie van die twee parochies, op 1 januari, was voor mij een moment om te zeggen: ik heb hier een bijdrage geleverd en nu is het misschien het moment om die stap te zetten.'



Ambting is bij zijn keuze om te vertrekken niet over één nacht ijs gegaan. Sterker nog, voor zijn opleiding in het bisdom Utrecht overwoog hij al om in te treden bij de Norbertijnen in Nederland. Dat hij nu voor de Saint Norbert Abbey kiest is bewust: 'Ik heb bij verschillende gemeenschappen gekeken en uiteindelijk ben ik hier uitgekomen. Het klikte en het leek mij wel iets. Wat bij deze gemeenschap ook wel een rol speelde is dat hij gesticht is vanuit Nederland. Maar het allerbelangrijkste is de concrete gemeenschap die ik daar aantrof en daar speelt ook mee dat zij een goede leeftijdsopbouw hebben. Ik wil niet degene zijn die straks het licht uit gaat doen.'

Ambting vertrekt deze zomer. Op 1 en 2 juli gaat hij voor het laatst voor in de missen.