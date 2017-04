Taxateur koopt 'licht amateuristisch' schilderij van Beatrix

APELDOORN - In hotel De Keizerskroon in Apeldoorn is zondagmiddag een schilderij van prinses Beatrix geveild. Taxateur Joep Haffmans kocht het voor 1100 euro.

Het gaat om een stilleven dat de prinses op 14-jarige leeftijd ondertekende met B. Oranje. Tijdens de 11e Kroonveiling in Apeldoorn kon er vanaf 500 euro op worden geboden.

Het schilderij was binnengebracht door een mevrouw die het van een hofdame had gekregen. Hoewel de naam van de hofdame niet bekend is, twijfelt Haffmans niet aan de echtheid van het doek.

'Interessant is het zeker'

Volgens de taxateur kan je aan de afbeelding zien dat Beatrix op jonge leeftijd schilderles kreeg. 'Het schilderij is primitief en licht amateuristisch. Maar de verhoudingen kloppen wel', legt hij uit.

Haffmans gaf voor de veiling al aan dat hij geboeid was door het werk. 'Is het mooi of is het interessant? Dat laatste is het zeker!'

Een deel van de opbrengst van de veiling gaat naar het goede doel.