Homo's in elkaar geslagen met betonschaar; jongen (14) vast

ARNHEM - Twee homo's uit Arnhem zijn in de nacht van zaterdag op zondag op de Nelson Mandelabrug in elkaar geslagen door een groep jongens. Volgens de slachtoffers is bij één van hen met een betonschaar vier tanden uit zijn mond geslagen. Er zijn twee verdachten aangehouden, een 14-jarige jongen uit Arnhem en een man uit Gennep (20).

De 31- en 35-jarige mannen kwamen rond vier uur 's nachts terug van een feest in Luxor Live. Ze liepen rond dat tijdstip hand in hand over de brug toen een groep van zes tot acht jongeren voorbij kwam fietsen. Volgens de slachtoffers begonnen de jongens te schelden, omdat zij hand in hand liepen.

'Niet gek laten maken'

'Ik heb altijd gezegd dat we ons niet gek zouden laten maken en ons niet zouden laten kennen. En dat deden we dus', schrijft slachtoffer Jasper Vernes-Sewratan op Facebook.

Na wat schelden escaleerde het voorval en werd het stel uit elkaar getrokken. 'Ik vocht me eruit, maar hoorde opeens Ronnie schreeuwen dat al zijn voortanden eruit geslagen waren door een van die Marokkanen met die betonschaar', beschrijft hij het voorval.

Lip ingescheurd, vier tanden kwijt

Jasper rende naar zijn vriend, waarop het groepje het op een lopen zette. Eenmaal aangekomen bij zijn vriend Ronnie zag hij de schade: 'Zijn bovenste lip is ingescheurd en hij is maar liefst vier voortanden en deels een vijfde tand kwijt door de klappen.'

De lip is inmiddels gehecht. De tanden moeten opnieuw gezet worden. Het stel heeft aan het begin van de middag aangifte gedaan. Daarnaast gaat het stel straks nog naar de spoedtandarts.

'Niet te snappen'

Na de melding gingen agenten op zoek naar de daders. Er werden uiteindelijk twee verdachten aangehouden. De politie verzoekt verder getuigen van het voorval zich te melden.

'Dat dit nog kan gebeuren anno 2017 is onbegrijpelijk en niet te snappen, want uiteindelijk zijn wij gewoon in ons eigen land, maar het mag dus zo blijkbaar niet zijn qua homoseksualiteit', sluit Jasper zijn verhaal af.

'Geen aangifte uit schaamte'

Volgens Janneke van Maanen, interim-voorzitter van COC Midden-Gelderland, staat dit geval niet op zichzelf. 'Praktisch elk weekend vinden er wel voorvallen plaats, hoewel niet in deze hoedanigheid. Het probleem is dat de meeste slachtoffers - uit bijvoorbeeld schaamte of angst - geen aangifte doen. En zonder aangiftes kan de politie ook niets doen.'