Stersopraan van André Rieu toert door Gelderland

APELDOORN - Ze werd op haar 21ste ontdekt door André Rieu en toert sindsdien met hem de wereld rond. Maar stersopraan Mirusia Louwerse heeft inmiddels ook haar eigen show. Deze maand treedt ze onder meer op in Apeldoorn en Tiel.

Mirusia is in Australië geboren, maar heeft Nederlandse ouders die haar tweetalig opvoedden. Na haar studie aan het conservatorium kwam ze al snel in contact met Nederlands bekendste violist en orkestleider.

E-mail naar Rieu

'Dat kwam door mijn tante Els uit Brabant. Zij had Rieu gezien op tv', vertelt de zangeres op Radio Gelderland. De Limburger was destijds op zoek naar een nieuwe sopraan en Mirusia's tante reageerde daarop.

'Ze schreef hem een e-mail en binnen een uur belde hij mij in Australië. Hij zei: ik heb je stem gehoord op je website en ik wil heel graag dat je met me meegaat op tournee', blikt Mirusia terug.

Mirusia vertelt op Radio Gelderland over het begin van haar carrière:

Het leek een grap

Mirusia dacht aanvankelijk dat iemand haar in de maling nam. 'Ik dacht dat iemand een grapje uithaalde, maar het was echt André. Daarna ben ik naar Nederland gevlogen. Ik was toen 21.'

Een optreden van Mirusia met Rieu:

De sopraan bleef in Maastricht, waar ze uiteindelijk vijf jaar woonde. In die tijd reisde ze met Rieu de wereld rond. Momenteel woont Mirusia weer in Australië, maar vanwege haar werk is ze vaak in Nederland.

Vanuit het hart

Sinds begin deze maand toert ze met haar eigen internationale orkest door ons land. In haar show From the Heart brengt ze melodieën die recht uit het hart komen. 'Er is veel verdriet om ons heen, omdat er allemaal nare dingen in de wereld gebeuren. Ik wil de mensen daarom meenemen met mijn muziek om even al die dingen te vergeten', vertelt Mirusia.

Mirusia vertelt over haar muziek:

Volgens haar is dat ook de reden dat ze zingt. 'Muziek kan mensen troosten en helpen. Dat hoop ik ook te doen met mijn concerten. Daarom ook de titel From the Heart. Want ik doe dit echt vanuit mijn hart.'

Mirusia was te gast bij Daan Hartgers in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland. Ze treedt 15 april op in Apeldoorn en 22 april in Tiel.

Zie ook: Website Mirusia