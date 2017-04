Olympisch kampioen Groothuis wil bootcamprecord vestigen

Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - Olympisch kampioen Stefan Groothuis probeert vandaag in Zutphen een bootcamprecord te vestigen. Het doel van deze sport is om in teamverband met verschillende oefeningen de kracht en uithouding te verbeteren.

Om in het Guinness Book of Records te komen, heeft de voormalig topschaatser uit Voorst 2.500 deelnemers nodig. Of hij dit gaat halen is nog maar de vraag, want zelf verwacht hij er rond de 1000. Groothuis ziet de recordpoging als een evenement dat nog moet groeien. Er is ook een goed doel aan gekoppeld: het Jeugdsportfonds. Het is de tweede keer dat de olympisch kampioen zo'n recordpoging in Zutphen organiseert. Hij doet dit samen met vijf bootcampclubs. Foto: Omroep Gelderland