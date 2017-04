Emile Ratelband vanuit Turkije: 'Ik ontmoet Erdogan zondagavond of maandag'

Foto: ANP

ARNHEM - Hij zit echt in Turkije. Althans, dat zegt Emile Ratelband tegen Omroep Gelderland. En als het goed is, heeft hij 'gewoon' een ontmoeting met de Turkse president Erdogan. 'Ik spreek hem of vanavond of morgen in de loop van de dag.'

Verschillende media meldden afgelopen week de aanstaande ontmoeting tussen de entertainer en de Turkse leider. Zelf ontkende hij al tegen Omroep Gelderland dat het een 1 aprilgrap betreft. En dat doet Ratelband nu weer: 'Het is 2 april. De tijd van grappen maken is volgens mij verlopen.' Ontmoeting in Turkije Wat de Arnhemmer nu precies in Turkije doet, is nog onduidelijk. Ook deze keer wil hij daar niets over zeggen. 'Na mijn ontmoeting met Erdogan laat ik dat weten.' Wordt vervolgd dus. Zie ook: Ratelband beweert: ik ga op bezoek bij 'visionair' Erdogan