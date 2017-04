Emile Ratelband sprak nog niet met Erdogan: 'Woensdag nieuwe kans'

Foto: ANP

ARNHEM - Hij zit echt in Turkije. Althans, dat zegt Emile Ratelband tegen Omroep Gelderland. En als het goed is, heeft hij woensdag eindelijk een ontmoeting met de Turkse president Erdogan. 'De opdracht is mislukt, niet helemaal maar wel voor een stuk.'

Ratelband blijft vaag over wat hij nou precies in Turkije doet. 'Ik mag er niet over spreken wat het is, ik krijg een tweede kans. Die is aanstaande woensdag. Als het dan lukt, ben ik de man, zeg maar.' Uiteindelijk wil hij er op radio wel iets over kwijt. 'Hij wil een stuk van mijn kennis gebruiken om iets te bereiken wat niet lukt. Daarvoor ben ik gekomen.' Verschillende media meldden afgelopen week de aanstaande ontmoeting tussen de entertainer en de Turkse leider. Zelf ontkende hij al tegen Omroep Gelderland dat het een 1 aprilgrap betreft. En dat deed Ratelband zondag alweer: 'Het is 2 april. De tijd van grappen maken is volgens mij verlopen.' Wordt vervolgd dus. Zie ook: Ratelband beweert: ik ga op bezoek bij 'visionair' Erdogan