Ricky van Wolfswinkel beslist Gelderse derby in voordeel Vitesse

ARNHEM - Ricky van Wolfswinkel heeft zondagmiddag de Gelderse derby in het voordeel van Vitesse beslist. De aanvaller maakte de 1-0 en ook de winnende strafschop vlak voor tijd. De derby Vitesse-NEC was de eerste helft niet om aan te zien, de tweede helft was daarentegen veel beter. Beide ploegen kregen kansen en voetbalden voor de winst na een schitterende goal van Kadioglu, maar Vitesse was uiteindelijk de gelukkigste. Zo kunnen de Arnhemmers zich voor een jaar de nummer 1 van Gelderland noemen.

93': Afgelopen, Vitesse wint de derby.

90': Nog 3 minuten!

89': Nathan gaat er weer vanaf. Leerdam komt erbij voor de verdedigende zekerheid.

84': GOAL! Ricky van Wolfswinkel benut een strafschop nadat Nathan de bal in het strafschopgebied op de hand schiet van Heinloth.

79': Navarone Foor gaat er vanaf. Alexander Büttner, die van de week het kampioensfeestje van Jong AZ verstoorde, mag ook nu proberen beslissend te zijn.

78': De vrije trap van Baker is niet goed, maar nog wel gevaarlijk door de stuit. Delle heeft de bal in twee keer.

77': Golla vloert de doorgebroken Rashica en krijgt daarvoor de gele kaart. De verdediger is daardoor wel de volgende wedstrijd geschorst.

75': Ricky van Wolfswinkel is geïrriteerd omdat het niet meer zo loopt bij Vitesse.

72': Kans voor NEC! Rayhi mag door op Room, maar wordt gehinderd door de keeper en Vitesse-verdediger Miazga. Daardoor kan hij niet echt schieten.

68': De wedstrijd is nu wel echt los. Guram Kashia stoomt op aan de rechterkant en legt de bal klaar voor Nathan. De Braziliaan schiet hard, maar over.

67': GOAL! Ferdi Kadioglu doet het. Hij maakt een schitterende goal voor NEC. De 17-jarige middenvelder jaagt de bal in de kruising.

64': 'Alle Nekkers zijn homo', schalt nu vanaf de Vitesse-tribune. Beide supportersgroepen zijn weinig origineel.

60': Kans weer voor Vitesse. Nathan schiet hard, maar Delle zet zijn handen tegen de bal aan. En nog geen 30 seconden later mag Nathan het weer proberen, maar dan gaat zijn schot net over.

59': Het grote talent in Nijmegen, Ferdi Kadioglu komt erin voor de matig spelende Gregor Breinburg.

58': Groeneveld omspeelt Diks den kan de bal panklaar neerleggen voor Grot, maar zijn voorzet is dan niet goed.

54': Foor komt nog niet echt in zijn spel tijdens deze derby. In Nijmegen was dat meer het geval.

50': GOAL! Daar is de goal dan eindelijk. Baker geeft de bal uitstekend voor uit een vrije trap, Ricky van Wolfswinkel kopt raak na een verschrikkelijke dekkingsfout van Golla. Het is alweer de 14e goal van de spits.

46': We zijn weer begonnen! Het is hopen op een betere tweede helft.

45': Rust! Vooralsnog was de voorpret leuker dan de wedstrijd zelf.

45': Deze foto typeert de eerste helft. NEC gaat alleen maar terug.

43': Vitesse weer dichtbij een goal. Twee hoekschoppen leveren gevaar op, maar kopballen van Van Wolfswinkel en Miazga gaan er niet in.

38': En deze Nijmegenaar in Arnhemse dienst verveelt zich stierlijk vandaag. Hij heeft NEC nog amper voor zijn goal gezien.

36': Baker is nu dichtbij een doelpunt. Delle stompt een voorzet in de voeten van de Engelsman, maar hij glijdt uit als hij wil schieten. De bal gaat daardoor hoog over.

35': Rashica heeft pijn. De Kosovaar schiet zichzelf in het gezicht tijdens een actie.

33': Van Wolfswinkel jaagt NEC-keeper Delle op, dat gaat bijna mis. De Fransman schiet tegen de spits op.

28': Kruiswijk krijgt het publiek weer eens op de banken. Hij speelt de in Nijmegen wonende Arnhemmer Jay-Roy Grot door de benen. Hij komt er ook nog niet aan te pas deze wedstrijd.

26': Hyballa heeft het weer zwaar, hij staat te springen langs de zijlijn. Zijn ploeg komt namelijk amper aan de bal tegen Vitesse.

25': Diks stoomt op en probeer het van een afstandje. Zijn schot gaat naast.

20': Tighadouini moet nu al het veld verlaten, geblesseerd. Hij loopt hoofdschuddend naar de zijkant. Nathan vervangt hem.

16': Weer een grote kans voor Vitesse uit een vrije trap van Baker. Nu krijgt Tighadouini de kans om te schieten, maar zijn schot gaat net voorlangs.

14': Kans voor Miazga. Een vrije trap van Baker belandt op het hoofd van de Amerikaan, maar hij kopt over.

11': Schot van Grot van buiten de zestien meter gaat voorlangs.

3': Op het veld gebeurt nog weinig, dus daarom nog wat sfeerbeeld van voor de wedstrijd.

1': De Gelderse derby is begonnen!

12.28 uur: Sfeerbeelden vanaf de Arnhemse tribune. Voor de wedstrijd zou het mooi zijn als de sfeer 90 minuten zo blijft.

12.27 uur: Prachtige doeken zijn er wel gemaakt door beide supportersgroepen.

12.26 uur: Sfeer vanaf de zuid-tribune in Arnhem!

12.25 uur: Taiwo bidt voor zijn eerste doelpunt voor NEC.

12.21 uur: Hertog moest door wind en water, maar de vogel is weer veilig aan de grond.

12.17 uur: De spelers van beide ploegen hebben er zin in. 10 minuten voor de aftrap staan de spelers nog altijd hun warming-up te doen.

12.10 uur: Het uitvak van NEC is niet geheel gevuld, maar dat komt doordat er maar 780 supporters mee mochten naar Arnhem.

12.05 uur: Beide teams zijn de spieren al flink aan het opwarmen. Over een half uurtje moet het gaan gebeuren.

12.00 uur: Vitesse-speaker Emile Hartkamp moet keihard lachen als de NEC-supporters 'Heel Vitesse is homo' zingen.

11.55 uur: 'We zijn de jongens uut Ernum' klinkt door de speakers. Gedraaid door DJ Walter Witlov, die overigens een magere 2-1 winst voor Vitesse voorspelt.

11.50 uur: Engelse support voor Vitesse. Fans van Southampton zijn overgekomen naar Arnhem.

11.40 uur: De derby, normaal gesproken zo belangrijk voor de Arnhemse supporters. Nu telt alleen even de bekerfinale én toch nog een beetje de derby.

11.29 uur: NEC speelt in de volgende opstelling. Geen 4-3-3, maar gewoon 5-3-2 met basisdebutant Frank Sturing. Opstelling NEC: Delle, Heinloth, Sturing, Dumic, Golla, Burnet; Bikel, Von Haacke, Breinburg; Grot, Groeneveld.



Frank Sturing

11.28 uur: Opstelling Vitesse is bekend. Geen Nathan, maar Tighadouini. Daardoor staat Foor op '10' en Tighadouini op linksvoor.

Opstelling: Room; Diks, Kashia, Miazga, Kruiswijk, Baker, Foor, Nakamba, Rashica, Van Wolfswinkel, Tighadouini.

11.26 uur: Hier de woedende Huub Loeffen na de pijnlijke nederlaag tegen het businessclub-team van NEC.

11.23 uur: Jeffrey Leiwakabessy gaat de gezelligheid rond de derby nog missen als hij gestopt is. 'Hey lelijke Bassie', wordt hem toegeroepen door Vitesse-fans.

11.21 uur: NEC-trainer Peter Hyballa probeert iets nieuws uit vandaag. In een casual pak hoopt hij vandaag resultaat te halen. Gebeurt dat niet, dan volgende week weer een ander outfit.

11.14 uur: 'Mijn gemiddelde is een doelpunt tegen Vitesse en ik verlies nooit een derby', is getekend Dario Dumic.

11.11 uur: De spelers van NEC lopen meteen door naar het veld en controleren de grasmat.

11.08 uur: De spelersbus van NEC komt aan bij GelreDome. De Arnhemse supporters roepen 'Schweinhund' naar de Duitse NEC-trainer Peter Hyballa.

11.05 uur: Een sfeeractie ontbrak zaterdag op de afsluitende training, maar vandaag voor de wedstrijd is dat natuurlijk niet zo.

11.00 uur: Hoewel heel Arnhem en Nijmegen uitkijken naar de derby, gaat het rondom en in het stadion ook om de wedstrijd van 14.30 uur. 'Jullie moeten niet hier zijn, maar in Amsterdam', zo riep een steward buiten al. Misschien wordt het kampioenschap vandaag wel beslist bij Ajax-Feyenoord.

10.55 uur: Hoewel er een beetje rekening mee gehouden was, speelt Alexander Büttner toch niet in de basis vandaag. Arnold Kruiswijk staat gewoon in de basis.

10.50 uur: NEC heeft de eerste overwinning binnen van vandaag. Het business-team heeft met 4-2 gewonnen van het Arnhemse team. Oud- Vitessenaar Huub Loeffen is volledig over de rooie.

10.45 uur: Nog ongeveer twee uur tot de aftrap in GelreDome. Technisch directeur Mo Allach speelt niet mee, maar controleert alvast de grasmat.

10.30 uur: Mocht u vandaag iemand tegenkomen in Arnhem met een hele grote baard...

10.20 uur: Op de laatste training van Vitesse werd al gesproken over een walk-over tegen NEC. Maar dat denken ze niet alleen aan Arnhemse zijde, ook een van NEC's meest bekende supporters verwacht een overwinning van Vitesse.

10.15 uur: Supporters van Vitesse en NEC zijn al de hele week bezig om elkaar te provoceren voor derby van zondag in Arnhem. En zo ging dat er aan toe.



10.05 uur: De spelers en supporters van NEC en Vitesse hadden zaterdag de traditionele laatste training voor de derby. Aan beide zijden verliep dat niet zoals normaal. Het was soms zelfs saai en sfeerloos.



Bekijk hier het item over de laatste trainingen voor de derby:





10.00 uur: In Arnhem weten ze het zeker. NEC wint deze derby niet, dat wordt ook met deze actie nog maar eens duidelijk gemaakt. Soms gaan de supporters ook wel ver.