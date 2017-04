Scooterrijder gewond na botsing met auto

Foto: politie Oude IJsselstreek

ULFT - Een scooterrijder is zaterdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval in het dorp Ulft in de gemeente Oude IJsselstreek.

Het slachtoffer kwam op de Bongersstraat in botsing met een auto. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend. De verkeersongevallendienst van de politie stelt een onderzoek in. De scooterrijder is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Voor zover bekend kwam de automobilist met de schrik vrij.