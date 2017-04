Woninginbrekers op heterdaad betrapt

Foto: Archief

EPE - Twee inbrekers zijn in de nacht van zaterdag op zondag op heterdaad betrapt in een woning aan de Vennenweg in Epe. Het tweetal vluchtte hierop de nabijgelegen bossen in. De politie onderzoekt de zaak.

De inbraak vond plaats rond 23.00 uur. Doordat de inbrekers op heterdaad werden betrapt, konden ze niets meenemen. Dat meldt de politie Epe op Facebook. De politie zette tijdens de zoektocht naar het duo honden en een helikopter in. Het is nog niet bekend of de inbrekers opgepakt zijn.