KESTEREN - De oudste burgemeester van Nederland komt niet meer uit Gelderland. Kees Veerhoek van de gemeente Neder-Betuwe had deze eervolle titel, maar hij is zaterdag officieel gestopt.

Veerhoek werd onlangs 70 jaar en dat is in Nederland de maximumleeftijd voor een burgemeester. De 69-jarige Fons Hertog, burgemeester van Huizen in Noord-Holland, neemt nu het stokje over van Kees Veerhoek.

Overigens geldt er geen maximum-leeftijd voor waarnemend burgemeesters. De oudste waarnemend burgemeester in Nederland is de 72-jarige Koos Karssen, maar zijn functie als waarnemend burgemeester van Waddinxveen eindigt zeer binnenkort. Dan is de 71-jarige Gerrit Krol van de Friese gemeente weer de oudste waarnemend burgemeester.

Nog wel de jongste?

Gelderland heeft weliswaar niet meer de oudste burgemeester van Nederland, maar nog wel de jongste. Ben Visser is burgemeester in Scherpenzeel en is 35 jaar. De jongste burgemeester in Nederland mag zich altijd de drager van de rode lantaarn noemen.

Van Scherpenzeel naar Winterswijk

Het is traditie dat een nieuwe jongste burgemeester bij zijn installatie wordt toegesproken door de scheidend jongste collega en een echte rode lantaarn krijgt overhandigd. Dat gaat op 21 april in Winterswijk gebeuren als Ben Visser de Rode Lantaarn overdraagt aan de 32-jarige Joris Bengevoord. Daarmee blijft de titel van jongste burgemeester van Nederland voorlopig in Gelderland.