Bestuur voetbalclub AZC Zutphen blijft achter ontuchtpleger staan

ZUTPHEN - Voetbalclub AZC Zutphen blijft achter de tuchtrechtelijk veroordeelde wedstrijdstrijdsecretaris staan. Dat schrijft het bestuur van de club op hun website na een besloten bijeenkomst met leden.

Het bestuur wist van het verleden van de secretaris en vindt dat hij een tweede kans verdient. 'Met betrokkene zijn in het verleden duidelijke afspraken gemaakt waar het betreft de activiteiten binnen de vereniging, die worden nageleefd. Onder strenge voorwaarden is betrokkene nu bij de vereniging aan de slag en dit is naar volle tevredenheid. Het bestuur heeft nimmer signalen ontvangen over onoorbaar handelen van betrokkene', staat de te lezen in de verklaring van het bestuur.

Lang geleden

'Mocht er zich binnen onze vereniging een dergelijk incident voordoen, dan zal het bestuur direct de meest verstrekkende maatregelen treffen. Daarvan is evenwel naar ons weten geen sprake geweest. De incidenten speelden zich af, lang voordat betrokkene lid werd van onze vereniging.'

Veroordeeld

Het radioprogramma Argos zocht uit dat de man als tafeltennistrainer in 1997 werd veroordeeld voor ontucht, maar nu bij de voetbalclub actief is als vrijwilliger. De man werd in 1997 voor twee jaar geschorst vanwege 'het ongewenst aanraken van vier minderjarige spelers tijdens regiotrainingen'.

Bijeenkomst

Zaterdagavond was er een besloten bijeenkomst met leden van de club. Daar gaf het bestuur tekst en uitleg over de situatie na de uitzending van Argos. De rolluiken van de kantine waren naar beneden gedaan zodat de aanwezige media niet naar binnen kon kijken. De leden die naar de bijeenkomst waren gekomen wilden na afloop niets zeggen. Ook het bestuur was niet bereikbaar.