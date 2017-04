Zwoegen en zweten! Voorbereidingen paasvuren in volle gang

ARNHEM - De voorbereidingen voor Pasen zijn in volle gang. En daar horen natuurlijk ook de traditionele paasvuren bij. In Zieuwent wordt het paasvuur nog op traditionele wijze opgebouwd met een zogenoemde 'Boeske Miete'.

De komende weken bouwen vrijwilligers het paasvuur in Zieuwent op. Dat gebeurt volgens Joost Rouwenhorst op een speciale manier 'Het paasvuur in Zieuwent is een zogenaamde Boeske Miete. Een boeske is een bij elkaar gebonden takkebos. De takkebos bestaat alleen uit snoeihout. Daarom is het ook een uniek paasvuur. Het is een van de weinige paasvuren die uit boesken wordt opgebouwd. Andere paasvuren zijn meestal bergen hout dat bij elkaar is geschoven'.

De verwachting is dat de stapel weer zo'n acht meter hoog en tien meter doorsnee wordt. Het aansteken van het vuur is in Zieuwent een heel ritueel. 'Het wordt aangestoken met het vuur van de paaskaars. Deze kaars wordt op eerste paasdag in de kerk aangestoken en dat vuur gaat in een lantaarntje. In een optocht, onder begeleiding van de Zieuwentse Schutterij en Harmonie, gaat dat vuur naar de stapel hout. Wie het daar dan aansteekt is nog geheim', legt Joost Rouwenhorst uit.