Marianum en Isala College winnen Achterhoeks filmfestival

ARNHEM - Tijdens de 8e editie van het JAFA filmfestival (Jonge Achterhoekse Film Artiesten) voor scholieren uit de Achterhoek zijn de winnaars van de competitie bekendgemaakt.

In de categorie Videoclip won Skere Tijden van het Marianum. In het juryrapport werd het professionele camera- en montagewerk, de rauwheid van de soundtrack in combinatie met het beeld en het dynamisch tempo geroemd: 'knap werk van deze jonge makers!'

In de categorie Animatie won Little Match Girl van het Isala College. Het juryrapport sprak van een mooi gebruik van verschillende technieken, zowel 2D als 3D; oog voor detail en een originele vondst: 'een maakster met talent!'

Aan het festival, dat jaarlijks wordt gehouden door het Almende College en het filmhuis van de DRU Cultuurfabriek, doen acht middelbare scholen mee. De winnende films worden ingezonden naar het Nationaal Film Festival voor Scholieren (NFFS).