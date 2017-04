Geklier en geklieder met piemels en rook rondom derby Vitesse-NEC

ARNHEM - Supporters van Vitesse en NEC zijn al de hele week bezig om elkaar te provoceren voor derby van zondag in Arnhem.

De truc is voor Arnhemmers om dingen uit te halen in Nijmegen, terwijl fans van NEC klieren en kliederen in Arnhem. Zaterdagavond waagde de NEC-supportersvereniging Legio Noviomagum zich bij GelreDome met roodgroene rook.

Dat werd snel waargenomen door de Ultras Arnhem, een fanatieke supportersgroep van Vitesse.

Eerder was er de bekladding van de graffiti voor de bekerfinale, waar de beker vervangen werd door een piemel.

Daar reageerden Vitesse-fans zaterdag ook op bij het Gaziantepplein in Nijmegen.

Lang konden de fans van Vitesse er niet van genieten. De kleuren van Vitesse zijn er zaterdagavond alweer afgehaald.

Sinds zaterdag heeft de arend geen piemel meer vast.



Het account van Snapchat voor Arnhem viel vrijdagmiddag dan weer in Nijmeegse handen. De kleuren werden vervangen door het rood-groen-zwart van NEC.

En rond het Goffertpark en op andere plekken in Nijmegen hangen ze nog altijd vanuit de vorige derby in oktober. De anti Navarone-Foor stickers, omdat deze speler vorige zomer de gevoelige overstap maakte van NEC naar Vitesse.

Of dit ook een derby-actie is, blijft onduidelijk, maar het geeft ook iets aan over de sfeer. Gezien op diverse plaatsen in Nijmegen:

Een week geleden was het ook al raak. NEC-fans hingen een spandoek op een viaduct vlakbij GelreDome.

Maar Vitesse-fans reageerden heel snel met een spandoek aan de Waalbrug.

En de eerste actie was al enkele weken geleden met een spandoek van Vitesse-fans bij de ingang van stadion De Goffert, waar ook een en ander werd beklad. Schilders hadden er een behoorlijke klus aan om die schade weer te herstellen.